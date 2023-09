Ľubo sa od prvého dňa správal ako hulvát. Následne ho rozzúrili outfity jeho súperov a od toho momentu sa začalo peklo. Jeho urážky dokonca dohnali k slzám najmladšiu Barboru. Grobianske správanie pokračovalo aj v stredu. To sa však už ostatným vyhrážal zabitím!

Večera hlučného Ľuboša sa niesla v znamení atakov na ženské súperky. „Nažerú sa toho, čo majú, a keď sa im to nepáči, tam sú dvere. Ja som v tejto súťaži preto, aby som to vyhral a nie preto, aby som si tu robil rodinu,” ujasnil na začiatku a hostí namiesto prípitku privítal uhorkovou šťavou. Ľuboša však okamžite naštvalo to, ako sa obliekli. „Prečo ste prišli všetci v čiernom, čo tu niekto umrel?" zaznelo z úst hostiteľa. „Ste moji nepriatelia!” povedal rázne.

V stredu varila Barbora a rozhodla sa, že sa Ľubošom vyprovokovať nedá. Keďže mu nevyhovela drinkom, na večeru si priniesol svoju fľašu s vodou. „Čo intriguješ? Zežer ty noky a hotovo. Buď rada, že si sa pri mojom stole správala normálne, lebo by si išla aj so stolom,” pustil sa aj do Moniky.

Najväčší šok prišiel počas programu, keď súťažiaci mútili maslo a Matej mu tresol rukou od masla po tvári. „Ty si ko*ot? Toto si po*ebal!” začal Ľuboš vrieskať ako najatý a prišli aj vyhrážky: „Toto keď dáte do televízie! Od štábu chcem novú košeľu!” vrieskal a išiel si zafajčiť.

Keď sa vrátil k súperom ako boh pomsty, vylial maslo na zvyšných chlapov. „Prehral si, ti hovorím, Prievidza zhorí, budem zlý!” kričal na všetkých. „Tá košeľa vás vyjde draho. Pozabíjam vás všetkých! Zajtra ide stôl cez okno, to ti garantujem! Zneuctili ste ma všetci. Nepomôže vám nikto!” prehnal to Ľubo.