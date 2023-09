S predsudkami spojenými s jej rómskym pôvodom sa stretávala už odmalička, či už v osobnom alebo pracovnom živote. Tú najväčšiu dávku zlomyseľného rasizmu však spoznala už v detských školských laviciach, kde bola vystavená krutým pohoršeniam a neprimeraným zákerným trikom spolužiakov. Ako sa s týmto neúprosným rúškom nenávisti vysporiadala?

„Ľudia hádžu všetkých do jedného vreca. Myslia si, že všetci sme zlí, leniví, neprispôsobiví, či dokonca nevzdelaní, ale myslím si, že v každej rase, etniku či národnosti sa nájdu ľudia, ktorí sa vymykajú nejakým ‚spoločenským štandardom.“

Speváčka so zlatom v hrdle rovnako tvrdí, že na Slovensku je situácia v otázkach rasizmu kritická. „Je smutné, že to musíme riešiť ešte v roku 2023. Zažila som to prednedávnom na vlastnej koži. So synom sme sa spolu pekne hrali na ihrisku, pokým neprišiel so svojím dieťaťom pán, ktorý prechovával voči nám isté predsudky. Vtedy som si uvedomila, že už deťom sa vštepujú rasistické názory v ich domácom prostredí,“ upozorňuje Anita.

„Deti vedia byť naozaj veľmi kruté. Viem, o čom hovorím, pretože som na základnej škole bola v triede jediná Rómka a dali mi to poriadne pocítiť. Našťastie z toho nemám žiadne traumy, pretože som hrdá na to, akého som pôvodu. A som veľmi vďačná, že môžem byť súčasťou umeleckej scény, kde sa našli ľudia, ktorí si vážia rómskych umelcov a hudobníkov pre ich kvalitu, talent a kreativitu.“ Každý by mal využiť to, čo mu bolo do vienka dané, a tým sa riadi Anita na maximum.

„Naše etnikum má hudbu v krvi, sme temperamentnejší a máme v sebe osobitý feeling. Keby som nebola Rómka, som si istá, že ho taký nemám. Mám dokonca album, ktorý sa volá Späť k mojim koreňom, kde sa prepojenie rómskych melódií a textov mieša so soulom.“ Áno, aj vo svojich textoch nabáda ľudí, aby prekonali tieto bariéry a aby rasizmus skončil nielen u nás, ale na celom svete. „Snívam o tom, aby moja hudba skrášľovala život druhým.“