Celeste Buckingham je krásna žena a talentovaná speváčka. No už dlhšiu dobu cíti tlak spoločnosti a obrovskú kritiku jej vzhľadu.

Celeste už dlhší čas žije na ostrove Madeira, kde čerpá energiu. Speváčka už dávnejšie priznala, že trpí, keď sa pozrie do zrkadla. „Keď som to už nedávala, tak som sa vyhýbala zrkadlám a vonkajšku aby som sa nemusela obliekať / riešiť čo na seba, aby som nemala potom pol hodinové depky kvôli tomu že rifle spred 3 rokov už nesedia. Viem, že to je blbosť. Viem, že mne a mojim blízkym je jedno, koľko vážim a ako vyzerám. Ale napriek tomu, že viem, že mám zdravotné problémy, ktoré obmedzujú môj metabolizmus a po prežití vážnej choroby spred 3 rokov, som stále na seba neskutočne, priam nespravodlivo prísna.“

Pre týždenník PLUS 7 DNÍ v rozhovore Celeste porozprávala o chorobe, s ktorou sa trápi. Ide o syndróm polycystických ovárií. "Nie som jediná na svete, ktorá má túto chorobu, no je len nízke percento žien, ktoré tým trpia. Ide o ochorenie vaječníkov, ktoré mi zistili v dvadsiatich dvoch rokoch. Moje telo nedostatočne spracúva kalórie, a preto mi váha veľmi kolíše. Sú ženy, ktoré veľmi priberú, iné, naopak, veľmi schudnú. Ja som ten prvý prípad, ale úprimne vravím, už mi to nevadí. Stále si hovorím, že najdôležitejšie je byť vďačný za telo, pretože práve ono nás bude nosiť celý život. Od narodenia až po smrť."

Celeste je na sociálnych sieťach veľmi aktívna. Pred pár dňami zverejnila nevinnú fotografiu z reštaurácie. Speváčkyni fanúšikovia sa pod príspevkom do seba pustili. "Ste jej príbuzná? ste jej ošetrujúci lekár, alebo aspoň niekto relevantný pre jej život? Lebo ak nič z toho nie ste, akým právom tu zverejňujete nejaké diagnózy? Akým právom tu vypisujete, čo má alebo nemá jesť," obraňovali Celeste.