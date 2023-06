Natália sa už čoskoro stane maminou a s priateľom Michalom sa na rodičovstvo veľmi tešia.

Herečka Natália Puklušová žiari šťastím. O vzťahu s priateľom, ktorého spoznala vďaka práci, dlho nechcela povedať nič bližšie, priznáva iba, že im všetko funguje presne tak, ako má. „Samozrejme. Asi by som nebola taká šťastná, keby to neklapalo. Človek bez lásky nemôže byť predsa šťastný. Keď je spokojný, asi to na ňom vidieť. Ja si žijem teraz pokojne. Všetko je v poriadku, tak ako má byť. Každý deň za to ďakujem,“ srší Natália nadšením.

Tehotenstvo oznámila celkom nečakane, len tak, prostredníctvom príbehu na Instagrame. ,,Dojedla som svoje dve a pol zmrzliny, dala som ich. Podcenil ma," povedala Natália partnerovi." Tak, lebo neješ už iba za seba," odvetil Michal.