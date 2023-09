Uvidíme, či nás po voľbách čakajú výrazné zmeny, kto sa už do Národnej rady SR nevráti a kto, naopak, tam po novom zasadne. Numerologička Daniela Paculíková z vesti.sk sa pozrela na volebný deň, ale aj na to, čo nás čaká po 30. septembri. Nuž, tešiť sa príliš nemôžeme!

Deň predčasných parlamentných volieb podľa numerologičky nie je zvolený múdro. Napríklad podľa šamanského kalendára ide o mínusový deň plný zranení a zmätkov. „Vďaka tomu budú udalosti zmätočné a národ rozhádaný,“ vysvetľuje Daniela Paculíková z vesti.sk. Z pohľadu klasickej numerológie bude v deň volieb myseľ voliča akoby zastretá závojom hmly, takže si neuvedomí dosah svojho rozhodnutia.

Podľa numerologičky bude najmúdrejšie odovzdať hlas do 12. hodiny. Tí, ktorí sa chystajú voliť od 12. do 18. hodiny, budú mimoriadne ovplyvnení lživými predvolebnými sľubmi politikov.

„Tesne pred voľbami bude emočný spln Mesiaca. Všetky splny výrazne pôsobia na ľudí, dva a pol dňa pred ním i po ňom. Nervozita vrcholí, muži sú ústretovejší, ženy podráždené a neobjektívne. Je to i rizikový deň,“ pripomína. Vyzýva, aby sme na seba neboli hrubí a nekričali. „30. september odhalí to nové, s čím možno začať i rýchlo prevziať iniciatívu. Využite to. Postavenie planét podporí nekonvenčné nápady a plány,” radí numerologička.

A ČO PRÍDE PO VOĽBÁCH? ZISTÍTE NA ĎALŠEJ STRANE