Má našliapnuté na hviezdnu kariéru. Bude šikovná Slovenka Sarah Caroline Ondriáš (13), ktorá vystupuje pod umeleckým menom Sarah C, ďalšou Selenou Gomez?

Kým väčšina jej rovesníkov sedí vo voľnom čase doma za počítačom, Sarah sa na nudu vo svojom mladom živote sťažovať rozhodne nemôže. Spieva, tancuje, hrá na klavíri, dabuje a sem-tam si odletí do USA natočiť nové piesne a videoklipy. Dobré chýry o našej rodáčke sa za oceánom rozkríkli po evente iPOP, kde pozbierala ocenenia vo všetkých možných kategóriách. Sarah C mieri vysoko, až ku hviezdam, ktorou raz možno aj sama bude.

Mladá Bratislavčanka sa v piatich rokoch, teda už v škôlke, začala venovať latinskoamerickým tancom. Zdroj: Archív Sarah C

Všestranné dieťa

Jej život má spoločné črty s príbehmi hollywoodskych detských hviezd, akými boli Selena Gomez, Zendaya či Miley Cyrus, ktoré od útleho detstva nelenili a pracovali na sebe, aby sa stali úspešnými a slávnymi. Mladá Bratislavčanka sa v piatich rokoch, teda už v škôlke, začala venovať latinskoamerickým tancom. Učil ju samotný Mario Lopez, neskôr presedlala do tanečnej školy La Portella, s ktorou precestovala kus Európy, kde zbierala ocenenia a skúsenosti.

„Súťažne tancujem odmalička, postupne sa k tomu pridal spev, potom dabing, herectvo... A ešte som šesť rokov hrávala tenis, no s tým som prestala, lebo som chcela pokračovať viac umeleckou cestou. Keď som mala jedenásť rokov, rozhodla som sa, že sa chcem spevu venovať profesionálne, začala som mávať hodiny a chodím do muzikálovej akadémie k hercovi Davidovi Árvovi. Učil ma aj nebohý pán Dušan Kaprálik.“ Bola tiež súčasťou hudobnej skupiny Superdeti, ktorú má pod patronátom Barbora Krajčírová.

Sarah chodila odmalička na recitačné súťaže a cez leto absolvovala dokonca aj modelingový kemp. Jej mama aj ujo sa venovali modelingu, takže by jablko nespadlo ďaleko od stromu. Sarah je však neuveriteľne všestranná a čoho sa chytí, to jej ide ako po masle. POZRITE SA V NAŠEJ FOTOGALÉRII TU, ČOMU VŠETKÉMU SA TALENTOVANÁ SARAH VENUJE...

Prvé vlastné piesne

Ani počas kovidu, keď bola zavretá doma, nelenila a s otcom sa pustila do tvorby prvých autorských pesničiek. Domáce nahrávky rozposlali cez Instagram rôznym umelcom ako Dara Rolins, Kristína či Adam Ďurica a čakali na ich názor. Všetci Sarah pochválili, no od režiséra hudobných videoklipov Michala Nemtudu im prišla rovno aj ponuka na spoluprácu. „Veľmi mi v začiatkoch pomohol. Spojil ma s hudobnými producentmi Adissom, Filipianom a Petrom Pannom, ktorí moje skladby vyšperkovali, a po prvom klipe, ktorý mal na YouTube celkom veľký ohlas, sme sa pustili do ďalších,“ spomína nadšene Sarah. S ich pomocou vydala svoj debutový album La Vida Colorida a do sveta vypustila niekoľko singlov.

Videoklipy natáčala aj v Los Angeles. Zdroj: Archív SARAH C

Hudbu tvorí primeranú svojmu veku, pre deti, a buduje si postupne fanúšikovskú základňu. „Ešte nemôžem spievať o vydarenej párty či nešťastnej láske, predsa len, mám trinásť rokov. Časom by som však chcela tvoriť aj niečo viac tínedžerské. Pesničky ako Poď von a Blázon boli super začiatok, stále sa mi páčia, ale viem, že čoskoro príde posun. V hlave mám teraz nápad na pieseň o tom, ako sú mladé dievčatá nespokojné samy so sebou a musia sa meniť či pretvarovať kvôli chalanom alebo kamarátkam. Už ju máme takmer hotovú, len sme ju ešte nevydali. V takomto duchu by som chcela pokračovať, riešiť aj vážnejšie témy. A časom možno prídu aj piesne o láske.“ Tvrdí o sebe, že je empatická, vie sa do rovesníkov vcítiť a neraz je bútľavou vŕbou pre kamarátky. To by rada pretavila aj do svojej hudby.

Hudbu tvorí primeranú svojmu veku a buduje si postupne fanúšikovskú základňu. Zdroj: Archív SARAH C

Cesta k dabingu

Aby tých aktivít nebolo málo, už dva roky prepožičiava svoj hlas postavám v rozprávkach a seriáloch. „Bolo mojím snom dabovať rozprávky, ktoré som ako malá sledovala na Disney+ či Nickelodeone. A to sa mi splnilo. Navyše musím povedať, že je to aj veľmi dobrá brigáda. Zarobené peniaze potom investujeme do klipov a hudby,“ usmieva sa talentovaná slečna. Najprv však musela absolvovať niekoľkomesačný kurz, kde sa všetko potrebné naučila. Nahrávky jej hlasu neskôr rozposlali dabingovým štúdiám a Sarah patrila k tým pár šťastlivcom, ktorí sa uchytili. Hneď vyhrala konkurzy na niekoľko hlavných aj vedľajších postáv a dokonca aj pre kanál Disney+. Ak máte deti, určite vám budú rozprávky ako Weekend Family, Zombies, PJ Masky, Vampiria či Fancy Nancy známe.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE...