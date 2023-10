Bývala podnikateľka a dnes už dôchodkyňa oslavuje 65. narodeniny!

Nora má za sebou celkom slušnú "kariéru"! Z bývalej podnikateľky sa stala hviezda prvej reality šou na Slovensku. S bývalým manželom Braňom Mojsejom má za sebou šou Mojsejovci.

Objavila sa taktiež v šou Šéfka a už dvakrát aj v obľúbených Nákupných maniačkach na TV Joj. Svoje kuchárske umenie predviedla v šou Bez servítky a čoskoro ju uvidíme variť znova v novej sérii.

Dnes už je z nej dôchodkyňa, ktorá sa venuje najmä svojmu psíkovi, no stále je aktívna aj na sociálnych sieťach. O pondelkovom zemetrasení na východe Slovenska povedala: "Sa ma pýtate, že či som necítila zemetrasenie. Tak necítila som zemetrasenie lebo ja som v Košiciach a to zemetrasenie dakde tam pri Stropkove, či kde v Márii bolo, ale ja zemetrasenie mám celý život takže mňa by už ani to neprekvapilo."

Známa podnikateľka už zajtra oslávi okrúhle 65. narodeniny. O svojej oslave prezradila: "Tak tu sedím na tej káve a rozmýšľam, že v štvrtok budem mať už 65 rokov si predstavte. Aká stará mindža som už. Čo som ja za tých 65 rokov balamuty prežila. Tak niekto keby žil dva krát toľko, tak nezažije toto všetko, čo ja. Ani sa neteším z tých narodenín, ale sestra mi pečie tortu. V sobotu budeme oslavovať. Tak ani nie oslavovať, len pôjdeme na večeru. Lebo oslavovať nie je čo, nie? Ja už by som mala oslavovať každý deň, čo sa dožijem." AKO SA NORA ZMENILA SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII TU!