Nora bude variť! Máme sa na čo tešiť...

Nora Kabrheľová sa pred pár dňami zúčastnila módnej šou Nákupné maniačky. Víťazstvo si síce neodniesla, no mohla sa tešiť úspechu z veľkolepého návratu na televízne obrazovky. Ak ste si mysleli, že zostane len pri tom, mýlili ste sa...