Mladá speváčka Sima sa v minulosti trápila pre odstávajúce uši. Po rokoch sa však odhodlala pre operáciu a svojou premenou sa neváhala pochváliť aj fanúšikom na Instagrame.

Kým si iné celebrity nechávajú zväčšíť poprsie či pery, Simu trápil celkom iný problém, pre ktorý sa rozhodla zveriť do rúk odborníkov. Speváčka sa netají tým, že si konečne splnila svoj detský sen. Len nedávno podstúpila operáciu uší a fanúšikom už aj stihla ukázať, ako vyzerá po zákroku.

„Od rána som nemohla nič piť a nič jesť. Fajčiť sa tiež nemôže. Prišla som na kliniku o 14:00. Vybavili sme nejaké papierovačky a keďže som išla do úplnej narkózy, prezliekla som sa do župana. Celá operácia trvala 2 hodiny,“ prezradila na sociálnej sieti s tým, že za korekciu dala 1 100 eur, píše Pluska.sk. A aj keď je s výsledkom viac ako spokojná a svoje rozhodnutie neľutuje, boli to podľa jej slov muky. Najmä v noci. Prvé tri dni mohla spať len na chrbte a kvôli bolesti sa budila každých 10-15 minút.

