Sexica Silvia Kucherenko (37) v poslednom období výrazne zmenila imidž. Nové vlasy, nový chlap?

Nikdy nevyzela lepšie!

Nielen to! Verní fanúšikovia kontroverznej blondínky si všmli, že sa na svojom instagramovom profile začala prejavovať úplne inak. Z obrovským kačičkovských pier, ktoré tak rada špúlila do objektívu je zrazu milá a usmiata Silvia, ktorej to náramne svedčí. Hoci v oblasti hrudníka vždy mala čo ukazovať, svoje silikóny už nevystavuje svetu na obdiv, a snaží sa obliekať do športovo-elegatných outfitov. Bývalá modelka si svoju zmenu pochvaľuje, a sama nechce veriť, že niekedy vyzerala takto... Pozrite, čo vie urobiť aj nepatrná zmena dĺžky a odtieňa vlasov. "Dávno neplatí, že vlasy musia byť dlhé až po zem," priznala.

A hoci známa instagramová maniačka, ktorú sleduje až 517 tisíc follower vie, ako používať rôzne filtre a skrášľovacie alikácie, so svojimi novými vlasmi vyzerá výborne. A ten úsmev jej pristane rovnako! Možno za tým bude skutočne nový muž po jej boku...

Silvia Kucherenko žiari ako nikdy predtým. Je za týmto úsmevom nový muž v jej živote? Zdroj: Instagram.com/silviakucherenko

