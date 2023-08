Pozrite na ich spoločnú FOTO!

Dara Rolins si užíva zaslúženú dovolenku na slnečnom Miami a svoje sociálne siete plní zábermi svojho dokonalého tela. Zo záberov, na ktorých známa speváčka pózuje v bikinách či obtiahnutom športovom oblečení, vidno, že sa neprestáva starať o svoju kondíciu.

Robí to najmä pre sebe a určite jej lichotí aj záujem jedného z najlepších futbalistov histórie, Pavla Nedvěda. „Darinka, môžeš ty takto vyzerať? Žiariš,“ napísala jej kamarátka Gabika Rumanová a lichôtky od známych celebrít i sledovateľov v ničom nezaostávajú.



Ulovila topmodelku

Dara sa rada obklpuje priateľmi, a o zážitky tak nemá núdzu. Okrem sladkého leňošenia pri oceáne a pózovaní na slávnej South Beach si dopraje aj nákupy v butikoch vychytených amerických značiek či návštevu vyhlásených reštaurácií. „Na Amerike milujem postoj ľudí k životu. Nikto nerieši nikoho. Na ulici, v bare na pláži, všetci sú slobodní v tom, čo majú na sebe, ako sa chovajú, čím sa bavia,“ pochvaľuje si Dara.

No a keďže je Miami mekkou celebrít, niet divu, že z času na čas narazí na niekoho slávneho. Najnovšie sa pochválila úlovkom, ktorý jej môžeme všetci závidieť. Rolins sa totiž podarilo stretnúť slávnu brazílsku topmodelku Gisele Bündchen! „Moja naobľúbenejšia modelka!“ okomentovala speváčka selfie, na ktorom vyzerajú obe vynikajú. A to sú v civile, bez zbytočného mejkapu a nóbl outfitov. Známa speváčka a jedna z najznámejších žien sveta? Ladí im to skvele, dôkaz v GALÉRII!