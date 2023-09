Prvý týždeň šou Nákupné maniačky je za nami. Konečne. Myslíme, že po samých konfliktoch a nadávkach medzi súťažiacimi si vydýchne asi každý.

Pozrime sa spolu na posledný nákupný deň, ktorý si užila Moňa. Tá tému týždňa Luxusný ľan poňala po svojom. Jej finálny outfit bol celý ružový a Moňa ho pomenovala "Barbie bez veku". Medzi Moňou a stylistkou Katkou boli konflikty celý týždeň. Každý preto čakal, ako ju ohodnotí svojská Katka. V hodnotení ju vôbec nešetrila.

,,Za mňa sa tento outfit hodnotiť nedá, pretože mi to naozaj prišlo ako transvetitnú šou. Asi by si sa mohla pozrieť do svojho občianskeho a uvedomiť si, koľko máš naozaj rokov. Že nie si bez veku, ale máš určitý vek. Keď toto mala byť idea Barbie, tak to nie je. Skôr vyzeráš ako Transvetity Barbie. Už mi tu chýba len disko guľa a konfety."

Poriadna dávka kritiky sa ušla aj Monikinmu šatníku: ,,Ja mám na takýto štýl názov. Nablyšťaná bieda sa tomu hovorí." Jej náhrdelníky nazve bižutériou z kolotočov, Moniku nazve kolotočárkou. Ku korunke s kamienkami len odvrkne: "Ježiš, tá koruna. To asi vyhrala Miss Hniloba." Servítku pred ústa si rozhodne nedávala. Na sociálnych sieťach sa k tomu vo veľkom vyjadrujú aj diváci show, tým sa urážky a nepekné slová na adresu Moniky vôbec nepáčili a Katku nazývajú arogantnou a nevychovanou.

Víťazkou prvého týždňa sa stala stylistka Katka, druhá sa umiestnila Romana a ako tretia skončila Monika. Na štvrtom mieste je Fany a posledné miesto obsadila asistentka Katka.

