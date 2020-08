Hudobnou scénou nedávno otriasol nečakaný koniec manželstva Tiny a Separa. Krátko na to prekvapil správou o rozchode ďalší známy pár.

Od rozprávkových zásnub na havajskej sopke ubehol viac ako rok a všetko nasvedčovalo tomu, že čoskoro bude svadba. Influencerka Naty Kerny však najnovšie fanúšikom priznala, že s raperom Pil C-im už viac netvoria pár. Napriek neľahkej situácii však svojej bývalej láske adresovala krásne slová.

"Pieseň, ktorá mi zmenila život. Už keď som počula tvoj hlas prvý raz, chcela som, aby patril do môjho života. Stalo sa. Vysnívala som si ťa. Trúfalo som ti napísala “marry me”, až sa to takmer stalo skutočnosťou. Výnimočná láska, s ktorou sme dokázali veľké veci. Odovzdali sme si všetko, a dnes už sa každý uberá svojou cestou. Ďakujem že si bol mojou oporou, a že si ma naučil milovať aj samu seba. Prajem ti nekonečno lásky, lebo na konci našich dní, bude mať hodnotu len to, či sme milovali dostatočne. My na to máme. Toto sú slová na rozlúčku," napísala pod jeden zo svojich posledných príspevkov na Instagrame, čím v úvode narážala na song Pompeje. Dvojica sa spoznala po tom, ako Naty komenentovala jednu z Lukášových fotiek na sociálnej sieti so slovami "vezmi si ma". Pár tvorili štyri roky.

