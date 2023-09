Tak a je to tu. Dlhoočakávaný týždeň obľúbenej šou so svojskou Norou Kabrheľovou.

Tento nákupný týždeň bude zaujímavý - súťažiť budú študentka Vanessa, Karolína, vizážistka Miška, podnikateľka Eva a známa Nora Kabrheľová.

Porotcovia im vybrali neľahkú, no originálnu tému: "Máme pre vás tvrdú tému. Vašou témou je Heavy Metal. Rozhodne táto téma nie je možno až taká metalová, ako to na prvý pohľad znie, je to trošku slovná hračka. Pod metalom si, samozrejme, predstavte metalické farby a kovy, ktoré rozhodne v takejto rockovej téme nesmú chýbať. Čiže, základom rozhodne bude čierna, veľa čiernej a potom sú tu strieborná, zlatá, medená, všetky odtiene kovov, aké si len viete predstaviť. Metalické úpravy na džínsoch, metalické aplikácie, ale aj vybíjance, reťaze, šperky - veľké a masívne... Roztrhané veci, strapce, koža, koženka, Tu sa naozaj môžete vyblázniť a vyhrať. Chceme tu vidieť rockové divy! Chceme vidieť vaše rockové alteregá, určite sa toho nebojte a inšpirujte sa možno svojou obľúbenou rockovou kapelou."

Samozrejme, tento týždeň sa môžeme tešiť aj na originálne hlášky svojskej Nory a na pretras sa dostane aj jej dôchodok a to, ako ho trávi.

Nora so svojim štvornohým miláčikom - Šárikou predvedie súťažný metalový outfit už v piatok. Rozhodne sa je na čo tešiť!

