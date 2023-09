Jedinečná a dlho očakávaná módna show MERCEDES BENZ FASHION LIVE je tu!

Už začiatkom októbra sa na Slovensku uskutoční jedinečná módna show - MERCEDES BENZ FASHION LIVE. Na módnu prehliadku sa budeš môcť dostať aj ty! Lístky budú v predaji už čoskoro.

Mercedes-Benz Fashion Live! oslavuje tento rok 10. jubileum a svojim priaznivcom opäť prináša nezabudnuteľný zážitok plný módy, inovácie a talentu! Aktuálny ročník Mercedes-Benz Fashion Live! sa uskutoční od 13. do 15. októbra v priestoroch Slovenskej národnej galérie (SNG) a prinesie to najlepšie z originálnej lokálnej módnej tvorby. Tento rok bude taktiež hostiť finále prestížneho ocenenia Best Fashion Talent, organizovaného v spolupráci so Slovak Fashion Council, kde odborná porota vyberie najtalentovanejšieho mladého módneho dizajnéra. Novinkou je aj generálne partnerstvo so značkou luxusných automobilov Mercedes-Benz.

Nosnou témou a kľúčovým vizuálom tohtoročného podujatia, ktorého autorkou je kreatívna riaditeľka Mercedes-Benz Fashion Live! Lívia Štokingerová, bude zrkadlo a motív reflexie. Tento symbolický prvok odráža nielen eleganciu a originalitu sveta módy, ale zrkadlí tiež ohliadnutie sa za desiatimi rokmi Fashion Live! a jeho jedinečných okamihov a trendov, ktoré podujatie formovali.

Vyspovedali sme slovenských návrhárov. Prezradili nám čo všetko ich inšpirovalo pri tvorbe kolekcií.

PAVOL DENDIS

