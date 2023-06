Slovensko pozná najkrajšiu ženu pre rok 2023.

I tento rok sme sa dočkali a poznáme meno novej najkrajšej Slovenky. Novou Miss Slovensko 2023 sa stala Daniela Vojtasová z Dolného Kubína. Spomedzi dvanásť finalistiek zaujala najviac, a to nielen krásou, ale aj osobnosťou, ktorú odborná porota po novom hľadala. „Krásne, talentované, inteligentné, jednoducho osobnosti. Rozhodla o nich päťmesačná práca, snaha, dlhodobá prezentácia a rozhodnutie poroty počas finálového galavečera,“ uvádza projekt Miss Slovensko na sociálnej sieti.

Ale ako to už býva, ani naše známe tváre sa nedali zahanbiť a zvolili veľmi zaujímavé outfity. Azda neprehliadnuteľným outfitom zaujala dvojica Ivana Beláková, svetovo známa tatérka s jej polovičkou Veronikou. No čo, čo poviete na to? FOTOGRAFIE nájdete TU.