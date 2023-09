Dnes priletel do hlavného mesta Slovenska aktuálne najslávnejší futbalista planéty, Cristiano Ronaldo. Nielen futbaloví fanúšikovia túžili vidieť aspoň na sekundu vyšportovaného Portugalčana, ktorí sa už zajtra predstaví na ihrisku proti slovenskej futbalovej reprezentácií.

V Bratislave vypukla Ronaldománia!

Príchod hviezdneho Ronalda spôsobil na Slovensku obrovský ošiaľ. Tisícky fanúšikov čakali žijúcu legendu na letisku Milana Rastislava Štefánika, ktorého mimochodom ročný plat je neuveriteľných dvesto miliónov libier v saudskom klube Al Nasr. Uchmatnúť si jeho podpis alebo fotku chceli všetci, no Ronaldo so zvýšenou bezpečnostnou službou a policajnou eskortou išiel priamo do luxusného hotela, kde býva s portugalskou reprezentáciou. Ronaldo je známy milovník žien, a hoci má po svojom boku krásnu Giorginu, predsa len sa s jednou známou a rovnako krásnou Slovenkou stretol. "Legend," opísala stretnutie s portugalským útočníkom.