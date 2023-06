Mladý talent medzi moderátorskými esami patril okrem 12-tich nádherných finalistiek Miss Slovensko 2023 v sobotu večer k najžiarivejším tváram na televíznej obrazovke. Svojim moderátorkym umením tromfol dokonca aj Borisa Valábika...

"Vyzerá to tak, že tento rok bude pre mňa zásadný," povedal exkluzívne pre magazín EMMA sexi moderátor. A rozhodne sa nemýlil. Riaditeľ súťaže Miss Slovensko Michael Kováčik si ho spolu s režisérom galavečera Miss Slovensko, Lukášom Hodoňom vybrali ako jedného z moderátorov šou.

"Takáto ponuka sa neodmieta. Som veľmi vďačný za príležitosť a najmä dôveru, ktorú do mňa vložili. Ďakujem za nezabudnuteľnú jazdu celému tímu," zneli jeho slová tesne po finále. Veru, oplatilo sa staviť na rodáka z Banskej Bystrice, ktorý bol príjemným osviežením na televíznej scéne. A hoci je pre niektrých divákov "nováčikom", Marek má toho za sebou viac než dosť, mohli ste ho vidieť už aj ako hypemana, moderátora v MMA ringoch či vo vlastnej zábavno-inšpiratívnu talkshow Povec ty, kde spovedá úspešných ľudí z rôznych oblastí.



Moderovanie galavečera zvládol úspešne, no okrem toho ho láka aj niečo iné. „Baví ma reality šou, TV programy či relácie, kde je scenár založený na situácii a momente, v ktorom daní aktéri často odhaľujú najviac o sebe. Kde spoločne sledujeme cestu týchto ľudí a sprevádzam diváka ich príbehom. To si veľmi želám a je to pre mňa obrovská možnosť posunúť sa vpred. Teším sa na to, čo mi budúcnosť prinesie," hovorí Marek, ktorý zaujal nielen svojím talentom, ale aj vzhľadom. Mnohí diváci ho prirovnávali výzorom k obľúbenému ženíchovi z reality šou RUŽA PRE NEVESTU, Tomášom Tarrom.

