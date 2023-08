Pritom Stan predvádzala na mólach najvychytenejších módnych značiek ako sú Dior či Celine.

Veľa mladých dievčat dnes vyrastá s pocitom, že nie sú dosť pekné. Najmä sociálne siete nám predhadzujú model akejsi univerzálnej krásy a ak z neho vybočujete, začnete mať o sebe neraz pochybnosti. Aj Stan Stanislavová z agentúry Elite, ktorá je dnes jednou z našich najúspešnejších modeliek, si kedysi príliš neverila.

Rýchlo si uvedomila, že kritici ju v skutočnosti nepoznajú, tak sa môže na ich reči vykašľať.

Že by sa raz dostala na svetové predvádzacie móla a Fashion Weeky, jej ani nenapadlo. „Teraz, keď som staršia, už chápem, že krása je subjektívna a je veľmi nefér posudzovať samého seba podľa mierky okolia. Napriek tomu, že som sa vo svojom blízkom okolí nestretávala s predsudkami, v širšom okolí, samozrejme, boli. Hlavne čo sa týka mojej hmotnosti a postavy. Videla som na internete aj komentáre ľudí, ktorí hovorili, že som škaredá či príliš chudá. No, úprimne, môj najväčší nepriateľ som bola ja sama,“ spomína vysoká modrooká brunetka. Rýchlo si uvedomila, že kritici ju v skutočnosti nepoznajú, tak sa môže na ich reči vykašľať.

Stan na prehliadke Dior.

Skaut z agentúry Elite, ktorý ju pred pár rokmi objavil na ulici, mal na jej vzhľad celkom iný názor a presvedčil ju, aby vyskúšala modeling. „Popravde, veľmi som nad tým nepremýšľala a skúsila to. Potom nasledovala súťaž Schwarzkopf Elite Model Look a celé sa to rozbehlo. Moja prvá medzinárodná pracovná skúsenosť bola so značkou Celine. Taktiež som veľmi rada pracovala pre Dior, hlavne preto, že som dostala možnosť navštíviť miesta, kam by som sa inak asi nikdy nedostala. Samotné módne šou sú vždy veľmi výnimočné a je to úžasný zážitok.“

Stan Stanislavová boduje na svetových mólach.

Dnes je so sebou úplne spokojná, nič by na sebe nemenila a mladým babám, ktoré si kvôli výzoru neveria, odkazuje: „Nikto nevie o tebe viac ako ty sama. Všetci by sme mali robiť to, čo nás činí šťastnými, a nezamýšľať sa nad tým, čo si o nás myslia iní. Najdôležitejšie je obklopiť sa ľuďmi, ktorí ťa milujú, a naučiť sa postupne milovať aj samu seba. Nikdy nedovoľ, aby ti niekto povedal, kto si. Iba ty to vieš!“

