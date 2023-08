Odpadnete, čo pre ňu vlastnoručne vyrobila jedna malá fanúšička.

Ako píše Nový čas pre ženy, šou síce nevyhrala, ale ide jej karta. Svoj potenciál hviezdy využila najlepšie zo všetkých a svedčia o tom aj tisícky oddaných fanúšikov. Je dojímavé, aký darček pre ňu vlastnoručne vyrobilo jedno dievčatko. Dojatá Mirka sa musela pochváliť v príbehu na sociálnej sieti Instagram, pretože ide o niečo fakt špeciálne. „Ahojte, chcem vám ukázať, akú mám veľmi zlatú fanúšičku Nelku. Napísala mi k narodeninám, že mi praje všetko najlepšie a že mi chce ukázať, čo pre mňa pripravila. Bola som z toho v úžase, aké je to šikovné dievčatko. Poslala mi balíček s darčekom a ja vám ho teraz rozbalím."

Následne Mirka ukázala obsah balíčka, ktorý bol naozaj rozkošný: „Nelinka mi uháčkovala mňa na korčuliach, ako som vystupovala v Ruži, urobila mi aj prekrížený top aj korčule. Akože ja som z toho odpadla. Vau, takto ona háčkuje. Ďakujem Nelinka, si taká zlatučká, veľmi si to cením." To však nebolo všetko, fanúšička Nelka jej vyrobila aj osobný plagát s momentmi z Mirkinho života a detailmi, ktoré Mirku vystihujú: „Sú tam moje najlepšie priateľky, znamenie Levica, zvieratká, fotka s Matejom, moje obľúbené kamene, odpadla som… si pokladík... Ďakujem, je to tak veľmi krásne, tak veľmi dobrý pocit na duši a na srdiečku, že takéto mladé slečny ma sledujú a že mi tak fandia …“