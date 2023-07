Spoločne im to naozaj pristane. Nemyslíte?

Matúš Kolárovský už viackrát naspieval zamilované piesne, ktoré mnohým fanúšikom evokujú, že by predsa len matka jeho dcérky mohla byť nakoniec jeho vyvolená a úprimne, radi by ho po boku Veroniky aj videli. Avšak so slovami „Nikdy nehovor nikdy“ vzťah stále nepotvrdili. A tak stále zostávajú iba vzornými rodičmi.

Nedávno však nafotil nové zábery po boku influencerky Simony Jurkovičovej a ako inak, vyvolal tým mierny ošiaľ. FOTOGRAFIE nádete TU. Spoločne im to naozaj pristalo a toho názoru sú aj fanúšikovia. A čo si o tom myslíte vy?