Fíha, skvelá správa na svete a táto FOTO to aj dokazuje! Otvorte si našu galériu, kde ju nájdete. Martina, tešíme sa s tebou!

Už v 16-tich ukázala, že vie spievať ako dlhoročná profesionálka. Jednou zo skladieb, s ktorou krásna Martina spôsobila všetkým divákom zimomriavky, bola francúzska balada Je t’aime. No a práve vďaka tejto pesničke sa dostala aj do nového seriálu TV Joj Uhorčík z dielne Reného Štúra.. Gratulujeme a tešíme sa! V našej galérii nájdete aj záber z natáčania, ako aj in zaujímavé snímky.