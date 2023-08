Pobyt s malou dcérkou na „materskej“ vyliečil jeho nespavosť. Taký bol vraj po celom dni unavený.

Známy redaktor spravodajstva TV Markíza a jeho partnerka, rádiová spíkerka Kicka, vychovávajú spolu rozkošnú dcérku Aletheu. Keď mala rok a pol, partneri sa dohodli, že sa Miška vráti do práce a na materskú, teda vlastne rodičovskú dovolenku nastúpi Viktor. „Vždy som vedel, že ak mi to práca dovolí, túto možnosť chcem využiť. Kariéra, priatelia či cestovanie počkať. Ale dieťa má len jedno detstvo a ja som ho nechcel zmeškať.“

Viktor Serebryakov s dcérkou Aletheou Zdroj: Archív V. Serebryakova

Kedysi to bola skôr rarita, ak otec ostal doma s malým dieťaťom, no aj vďaka mužom, ako je Viktor, sa už tieto stereotypy búrajú. „Boli azda jeden-dvaja ľudia, ktorých prekvapilo, že do toho naozaj idem. Ako sa deň D blížil, začal som sa toho sám trochu báť, či ten prestup z pracovného tempa zvládnem. To som ešte nevedel, aké tempo ma čaká doma,“ spomína s úsmevom. Neraz vraj tlačil pohľadom hodinky dopredu, kedy sa Miška vráti z práce. Chýbala mu vraj omnoho viac ako malej.

Viktor, Miška a ich dcérka Alethea, keď bola ešte bábätko. Zdroj: https://www.instagram.com/p/COVd4YcLw4g/

„Predsa len, s ročným dieťaťom sa veľa neporozprávate a má v programe radšej rutinu. Chodiť päťkrát do týždňa na trampolíny a na hojdačku o šiestej ráno dalo psychicky zabrať. Najhoršie však boli ranné budíčky. Alethea väčšinu času vstávala veľmi skoro, takže od ôsmej som sa jej začínal pýtať, či už nemá chuť na obedný spánok.“ Cestou pokus – omyl sa Viktorovi podarilo vytvoriť zoznam činností, ktoré dcéru zaručene dokázali zabaviť. Návšteva zoo, pozeranie rybičiek v obchode, hry v predajniach s nábytkom či čas strávený pri vode.

Spánok bol samostatná kapitola. „Takmer vždy nám uspávanie trvalo dlhšie ako samotný spánok. Malo to však aj prínos. Bol som vždy večer taký vyčerpaný, až to napravilo moju nespavosť.“ Keď Alethea nastúpila do škôlky, Viktor sa vrátil do práce a opäť zarezáva v Televíznych novinách.

Spánok bol vraj pri výchove samostatnou kapitolou. Zdroj: Archív V. Serebryakova

A čo by poradil iným otcom, ktorí váhajú, či ostať doma na rodičovskej dovolenke? „Nie je to jednoduché. Nemáte dovolenku ani víkend. A predsa je to aj dovolenka od toho tradičného zabehnutého dospeláckeho života. Bol som pri nej celé dni, takže teraz ešte viac cítim to neviditeľné puto, ktoré, dúfam, vydrží. Neľutujem ani sekundu. Nebudem klamať, na konci som sa už tešil do práce, ale bez zaváhania by som si to zopakoval znovu.“

VIAC FOTIEK NÁJDETE VO FOTOGALÉRII...