Kto dal komu kopačky??

Pred pár dňami na svojom Instagrame Tomáš povedal, že s Marcelou spolu dnes vychádzajú ako kamaráti a stále si pomáhajú. Taktiež prezradil, že lásku už v druhej sérii romantickej šou hľadať nebude. Môžeme sa tak tešiť na nového fešáka...

K slovu sa tentokrát dostala Marcela. Tá taktiež vo svojich stories na Instagrame odpovedala fanúšikom na zvedavé otázky o rozchode. „Dodnes sme vám nedali žiadne vysvetlenie, čo sa týka nášho rozchodu. Ani ho ale dávať nebudem, pretože stále si stojím za tým, že je to medzi nami a fakt k tomu človeku pristupujem s rešpektom, aj napriek tomu, že sa naše cesty rozdelili. Takže k tomu sa vyjadrovať nebudem, len tak v skratke zase,“ povedala Marcela na Instagrame.

Na priamu otázku prečo mu dala kopačky odpovedala jednoducho: „Nikde som netvrdila, že som dala ja jemu kopačky. Nikde sa netvrdilo, že ich dal on mne. Naše cesty sa proste rozišli a malo to tak byť, pretože do života vám chodia vždycky ľudia z nejakého dôvodu.“ TOMÁŠ S MARCELOU V NAŠEJ GALÉRII TU!