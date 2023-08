Marcela po boku Tomáša doslova žiari, pozrite na jej najnovšiu premenu.

Šou Ruža pre nevestu mala skutočne šťastný koniec. Hoci si Tomáš Tarr pred kamerami vybral Petranu, jeho srdce nakoniec získala Marcela. Už dlhšie tvoria pár a hoci obaja tvrdia, že sú ešte stále vo fáze spoznávania, obaja veria, že ich vzťah má budúcnosť.

Dvojica si spolu užíva, ako sa len dá. A presne tak, ako to medzi nimi iskrilo v šou, to medzi nimi iskrí aj v súkromí. Potvrdili to aj na markizáckej press párty, kde sa tmavovláska ukázala s novým účesom.