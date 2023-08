Obľúbený moderátor Marcel Forgáč mal jedno z najharmonickejších manželstiev v šoubiznise. S manželkou Adrianou pôsobili vždy šťastne a zamilovane. Opak však bol pravdou.

S bývalou manželkou Adrianou, s ktorou sa spoznali ešte počas vysokej školy na lyžiarskom zájazde, boli spolu 32 rokov a majú spolu dvoch synov – Marka a Adama. V roku 2020 sa začalo šuškať o ich rozvode, ako sa bulváru svojho času podarilo zistiť, škrípalo to medzi nimi už dlhšie.

„Už vyše 15 mesiacov sme od seba. Rozvádzame sa,“ povedal vtedy pre denník Plus JEDEN DEŇ Forgáč. „Zatiaľ bývame každý v jednom dome a asi to aj tak ostane. Viete, my si nehádžeme smradľavé bomby cez plot a ani mŕtve mačky. Čas je mocný čarodej. Obaja sa snažíme čo najkorektnejšie pracovať na výchove synov,“ netajil sa.