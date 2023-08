Keď sa pred ôsmimi rokmi prevalilo, že mladá herečka tvorí pár so známym režisérom, vzťah zamilovanej dvojice bol odrazu pod drobnohľadom verejnosti.

Barbora dnes spomína, že to bolo zložité obdobie a cítila veľký tlak zo všetkých strán. „Ľudia na mňa reagovali, aj keď ma nepoznali, hlavne v tom virtuálnom svete. Určite si niektorí kládli otázku, či som na javisku vďaka nemu. Aj v kruhu divadla to bola malá zmena. Trošku sa však pozabudlo na to, že som v divadle pôsobila už tri roky pred tým, ako sme sa s Janom dali dokopy. Ani moja prvá spolupráca nebola s ním.“

Svoje herecké kvality dokázala Barbora už v mnohých predstaveniach. Zdroj: Jakub Čajko

Zvládnuť tlak a zvýšenú pozornosť o jej osobu či prípadné pochybnosti niektorých ľudí o jej talente jej pomohla najmä rodina. „Bolo mi to ľúto, no obrnila som sa a makala na sebe ešte viac ako predtým. Diváci v divadle mi tiež dávali veľkú podporu,“ vraví dnes už manželka úspešného režiséra.

Jano by ma nikdy neobsadil do roly, na ktorú by som nemala. Barbora Ďurovčíková

V divadle má Barbora veľa dobrých priateľov, ktorí ju pre jej vzťah skôr podpichovali, no priali jej. Zažila však aj ohováranie. „Podľa mňa na našom vzťahu ľudí zaskočil hlavne vek. Keby bol Jano mladší, tak je jedno, či je režisér, fotograf alebo choreograf, nikto by to neriešil. Dozvedela som sa o sebe všeličo poza chrbát, klebety vždy boli, sú a budú. No ja sa iba pousmejem a idem ďalej.“

