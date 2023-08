Malachovskej dcéra Kristína Kocian (28) má pred rozvodom. S manželom Adamom však už dlhší čas žijú od seba. Krízu medzi nimi nám Kika potvrdila v decembri 2022. Napriek ťažkému obdobiu, ktoré má brunetka za sebou, sa dnes opäť usmieva.

Kristína tvorí pár s kolegom z práce, so sympatickým kameramanom z Refreshera Jakubom. Po dlhšom čase je tak opäť šťastná. „Mala som náročnejšie obdobie, ale už je teraz všetko v poriadku,” povedala Kika denníku Plus JEDEN DEŇ.

„Sme kolegovia, ale‚ samozrejme, je to úplne v poriadku, lebo každý pracujeme na úplne inom oddelení. Ja som na obchodnom a on pracuje vo videoprodukcii ako videographer, tvorí video content a rôzny obsah. Je veľmi kreatívny, šikovný človek, čiže sme sa spoznali v práci. A nebola to láska na prvý pohľad ani nič podobné, normálne sme spolu koexistovali rok a pol a potom sme sa nejakým spôsobom dali do reči a nejako sa to vyvinulo,” pokračovala.

Kika nám na jojkárskej párty priznala, že hoci si prešla náročnejším obdobím, teraz je u nej všetko v poriadku. Zdroj: MATEJ KALINA

Pamätá si aj to, kedy preskočila povestná iskra? „Asi si pamätám, kedy sme si začali viac písať a byť viac v kontakte. On bol vtedy na lodi, lebo je kapitán, má kapitánske skúšky. Ale bolo to asi v tom čase, navarila som perkelt, takže prišiel na obed a preskočila iskra pri jedle, to sa tak robí asi v mojom prípade,” zaspomínala so smiechom.

A aký vzťah má s bývalým partnerom, s ktorým ešte stále nie sú rozvedení? „S Adamom koexistujeme celkom normálne, priateľsky. Samozrejme, nie sme teraz takí, že sa chceme vidieť za každú cenu a nejako extra často. Aktuálne komunikujeme na praktickej báze, riešime rozvodové papiere, termín pojednávania a podobne, to je asi gro našej komunikácie. Ale vždy sa vieme dohodnúť normálne, vieme sa porozprávať, keď treba, čiže myslím si, že sme sa rozišli veľmi v dobrom. Koniec koncov, už rok bývam sama, takže to naozaj nie je nejaká novinka a obaja sme sa pohli ďalej, ale vychádzame v pohode,” dodala Kristína.