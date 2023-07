Pred pár dňami zasiahla verejnosť šokujúca správa o vážnych zdravotných problémoch hviezdnej Madonny. Speváčku previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti po tom, čo ju našli v bezvedomí.

Po hospitalizácii ju museli okamžite intubovať a nebolo vôbec isté, či prežije. „Pripravovali sme sa na to najhoršie. Nikto nevedel, ako sa situácia vyvinie,“ citoval DailyMail jedného z členov rodiny. Dôvodom jej zdravotných problémov mala byť "závažná bakteriálna infekcia". Aktuálne má byť jej stav lepší, no stále zostáva v starostlivosti lekárov.

Rodina tiež upozornila na vysoké pracovné tempo, ktoré v posledných dňoch Madonna nasadila. Podľa webu Page Six sa 12-hodín denne pripravovala na blížiace sa turné. Únavu a vyčerpanie na speváčke bolo vidno aj na najnovších záberoch, ktoré na sociálnej sieti Instagram zverejnila len 4 dni pred kolapsom. Jej povestná iskra na nich chýbala, viečka mala ťažké, na záberoch sedela bez akejkoľvek energie.