Aj keď show Ruža pre nevestu vyhrala, s Tomášom jej to nakoniec nevyšlo. Teraz hovorí Petrana o tom, ako vníma svoj budúci, ale aj minulý vzťah.

Petrana z Ruže pre nevestu bola už od začiatku jednou z najvýraznejších súťažiacich. Hneď od prvej chvíle Tomáša zaujala, bola veľmi iniciatívna a pri prvom zoznámení mu ako darček venovala ružu.

Modrooká Petrana bola už pred show známa, zarábala si aj na svojom YouTube kanále, kde natáča ASMR videá a mimo to sa fotí na stránku pre dospelých. Svojou profesiou sa netají, práve naopak, hrdo sa ňou prezentuje a linky si zdieľa na svojom Instagrame jedna radosť.

Aj keď to už počas vysielania reality show tvrdili všetci, k Tomášovi sa vôbec nehodila. Zistila to až neskôr, nakoniec si obaja uvedomili, že to nie je to, čo hľadali. Aktuálne Petrana prehovorila aj o novom vzťahu Marcely a jej EX.

