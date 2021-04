Sexbomba Lucia Javorčeková cestuje vďaka svojej práci do tých najkrajších dovolenkových destinácií, a inak tomu nie je ani počas pandémie. Zdá sa, že jej to prospieva, pretože je zo dňa na deň ešte viac sexi... pozrite, čo sa jej poriadne zväčšilo!

V súkromí pôsobí ako nevinné dievčatko, pred objektívmi fotoaparátov je to poriadna sexi dračica. Najúspešnejšia Slovenka na Instagrame Lucia Javorčeková, ktorú sleduje neuveriteľných 2 milióny ľudí z celého sveta je už takmer rok mimo domova. Po prvej vlnej koronavírusu sa spolu so svojím partnerom Kristiánom Grejtákom zbalili a odišli do zahraničia. Hoci sa zdalo, že za hranicami strávia "len" letné mesiace, opak je pravdou. Lucke sa pracovne v zahraničí veľmi darí, a vďaka svojej práci cestuje z jednej luxusnej destinácie na druhú. A svojimi odvážnymi fotkami "provokuje" najmä mužské publikum. To mala donedávna silné najmä v Taliansku, kde začínala s modelingom, no dnes je známa už po celom svete.

Lucia svoje sexi krivky nemá zadarmo! Na svojom vyrysovanom a pevnom tele starostlivo maká každý deň v posilňovni, kde jej sekunduje jej partner Kris, ktorý sa kedysi živil ako fitness tréner. Pohľad na jeho dokonalé telo bez tuku hovorí za všetko. Hoci Lucia bola vždy krv a mlieko, niečo sa na jej tele predsa len výrazne zväčšilo... Môže za to cvičenie alebo...?