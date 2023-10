Lina Mayer prichádza s tanečnou novinkou v slovenčine, ktorá si vás okamžite získa. Ako to vyzeralo v zákulisí natáčania klipu?

Iné, lepšie, krajšie... Všetci máme občas pocit, že existuje akási skrytá realita, kde by veci mohli byť po našom. Práve túto myšlienku skúma nový videoklip jednej z najpopulárnejších speváčok súčasnej domácej scény Liny Mayer.

Slovenská speváčka Lina Mayer, dosiaľ spievajúca prevažne v angličtine, prichádza už s druhou skladbou v rodnej reči. Skladbu Stratená, ktorá sa vyšplhala až na vrchol rebríčka hranosti v slovenských rádiách, strieda v éteri Vesmír.

Seriálová inšpirácia

Novinka vznikala počas posledných mesiacov pandémie. Lina na nej pracovala s producentom Randym Gnepom. „Fičali sme si na Stranger Things a veľmi nás bavila hudba v tom seriáli. Chceli sme vytvoriť niečo, čo bude mať podobnú atmosféru,“ hovorí autorka rádiového hitu Personal Sky.

Pravdepodobne tak mal na tvorbu vplyv aj raketový vzrast počúvanosti piesne Running Up That Hill (A Deal With God) od Kate Bush. Porovnávať však nemožno, Lina si píše hudbu aj texty sama. Svoj druhý neanglický počin opiera hlavne o príťažlivé syntetizátory, éterickú atmosféru a zároveň dynamický rytmus. Sama odporúča pieseň „vypeckovať“ v aute.

Iná realita

Videoklip sa nakrúcal v Prahe ešte pred začiatkom leta. Režisérom je Ruy Okamura, ktorého portfólio obsahuje klipy pre Ewu Farnú či Mikolasa Josefa. V štvorminútovke Liny Mayer sa sústreďuje na tri príbehy, ktoré sú medzi sebou prepojené. Zameriava sa na to, že každý človek je iný a má niečo, po čom túži.

V prestrihoch sa ukazuje, samozrejme, aj speváčka. Verná svojmu imidžu ženy, ktorá má rada módu či netradičné strihy, má na sebe výrazné modré latexové šaty od slovenského návrhára Dominika Orvoša (aka ORVO).