Konečne ukázala zadok po plastickej operácii.

Ako vyšlo na povrch, Lele plastickí chirurgovia pokazili zadok a túto chybu si dala napraviť až teraz. Tiež si nechala opraviť aj brucho. „Na konzultácii s pánom doktorom sme sa zhodli, že by bolo vhodné taktiež opraviť jazvu po dvoch cisárskych rezoch. Žiaľ, sa mi nad jazvou vytvoril previs kože a ani cvičením mi tento previs nezmizol. Po viacerých cisárskych rezoch týmto trpí mnoho žien, ale dá sa to chirurgicky upraviť,“ priznala Lela na instagrame po operácii.

„Oprava môjho pozadia bola naozaj akútna, pretože som to mala vo veľmi zlom stave. Bohužiaľ, bolo to spôsobené hlavne zlou predchádzajúcou plastikou zadku. Okrem implantátov sme sa s pánom doktorom dohodli, že spravíme aj čiastočnú liposukciu, keďže sa mi nepodarilo pribrať toľko, koľko som mala a nemala som veľa tukových buniek,“ pokračovala ďalej. A ako dnes vyzerá? FOTO nájdete TU. Nám sa to páči a vám?