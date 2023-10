Herec, ktorý hral v najlepších filmoch a divadelných predstaveniach, na sklonku života zanevrel na kolegov. Svoju trinástu komnatu otvoril redaktorovi magazínu Plus 7 dní.

Znie to neuveriteľne, no pred pár dňami uplynulo už dvadsať rokov od smrti obrovskej filmovej a divadelnej legendy, pána herca Ivana Rajniaka. Hoci počas svojich najlepších rokov bol na roztrhanie, na sklonku života sa priateľom zdôveril, že v hereckom povolaní sa nikdy nenašiel. „Nič to pre mňa neznamenalo a ani neznamená do dnešných dní,“ zhodnotil svoju minulosť šokujúco. „Len zdravie, zdravie, zdravie, aby bolo,“ prial si zo všetkého najviac.

Jediný neduh

Ivan Rajniak posledné dni svojho života strávil v malom byte bratislavského sídliska Petržalka. Po šesťdesiatke ho začali trápiť žalúdočné vredy, rapídne schudol a pomaly mu ubúdala sila a energia, ktorej mal obvykle na rozdávanie. Vždy, keď sa mu podarilo ako tak zmobilizovať, odcestoval s manželkou Magdou na rodný Liptov, kde mali chalupu.

Časom sa k jeho zdravotným ťažkostiam pridružili problémy s nohami. Keď sme sa ho spýtali, ako znáša, že už nemôže byť poľovníkom, takmer sa urazil. „Čo by som nebol poľovníkom. Keby som bol zdravý a vládal na nohy, počas sezóny určite poľujem,“ povedal nám v nádeji, že sa k svojej vášni ešte niekedy vráti.

„Zatiaľ to ale nejde. Musím sa dať do poriadku. Počas dvoch rokov som si spôsobil tri zlomeniny. Raz som si išiel kúpiť pivo a pošmykol som sa na zľadovatenom chodníku, pričom som si zlomil ľavú nohu. Druhýkrát sa mi zlomila v predsieni, keď som čakal na moju Magdalénku. Zobrali ma do nemocnice, kde mi dali umelý kĺb. Prešiel necelý rok a zas som sa potkol a noha musela do sadry. Takže tri zlomeniny a každá na inom mieste. Už sa považujem za nemocničný personál,“ zhodnotil s úsmevom a lahodne si potiahol z cigarety. „Fajčenie je jediný neduh, ktorého som sa nevzdal. A pijem už len pivo,“ prezradil významne umelec, ktorý bol v branži známy aj tým, že sa v minulosti rád pozrel na dno pohárika.

Na divadlo zanevrel, odmietal aj kolegov

V trápení mu do konca jeho dní bola obrovskou oporou manželka Magda. Vždy, keď sa zvrtla reč na ňu, použil slovné spojenie „moja Magdalénka“. „Moja láska, to je moja Magdalénka. Vždy, keď som spravil nejaký prehrešok, priznal som sa jej,“ zdôveril sa nám otvorene. S pani Magdou sa zoznámil ešte v začiatkoch kariéry v Štátnom divadle v Košiciach, kde on bol hercom a ona baletkou.

Vzali sa po polročnej známosti. Po deviatich divadelných sezónach prišla Rajniakovi ponuka zo Slovenského národného divadla, takže sa presťahovali. V Bratislave si Ivan pre žoviálnu povahu našiel rýchlo priateľov. Medzi jeho najbližších patril Ivan Mistrík a Štefan Kvietik. Stalo sa tak najmä po účinkovaní vo filme Medená veža, ktorá patrí do zlatého fondu slovenskej filmovej histórie.

Už nebojoval

Strohý rozhovor, ktorý nám legendárny a národom zbožňovaný herec poskytol, bol posledným v jeho živote. Stretávali sme sa však, hoci bez diktafónu aj naďalej. V jednej chvíli sa nám zdôveril aj s najväčšou bolesťou svojho života. „Nikdy som nebol svätý, ale moju Magdalénku som ani na malú chvíľu neprestal milovať. Ona je žena môjho života. Aj teraz sa o mňa pekne stará. Aj toto po mne vynesie, aby som nemusel v týchto rokoch utekať rýchlo na toaletu,“ vytiahne umelého bažanta na moč.

Na sklonku života ho viac ako kedykoľvek predtým trápilo, že ich manželstvo bolo bezdetné. „Obaja milujeme deti, ale nepodarilo sa nám byť šťastní v tomto smere. Aj o adopcii sme uvažovali, ale viete, to nie je jednoduchá vec,“ povedal nám pohnutým hlasom. Posledné dva roky života bol Ivan Rajniak pohrúžený do seba a takmer nerozprával. „Keď zoslabol a nemohol sa veľmi hýbať, akoby stratil aj dôvod bojovať,“ opísala neskôr jeho posledné chvíle manželka Magda. Ivan Rajniak napokon 23. februára 1999 zomrel. Stalo sa tak v nemocnici po operácii žalúdka. Pani Magda Rajniaková sa po jeho smrti presťahovala do rodných Košíc, kde dodnes žije. Ivan Rajniak je pochovaný v rodnej obci Hybe.