Doma sa miluje zvŕtať v kuchyni, kde najradšej vypeká.

Ako píše lepšiebývanie.sk, obľúbená moderátorka je stálicou šoubiznisu, ktorá - ak navštívite jej instagramový účet - vám narobí poriadne chúťky. Pečie jedna radosť a ukazuje koláč za koláčom, jeden lákavejší ako druhý. Všetky tieto mlsnoty vypeká sama, čo dokázala aj pri dávnejšom fotení. Ako to vyzerá v jej kuchyni? Srdce domácnosti Katky Brychtovej, teda jej kuchyňa, je klasikou, ktorá neomrzí.

Linka má dekor svetlého dreva, majiteľka ju skombinovala s tmavou zástenou a tmavou pracovnou doskou. Aby bol efekt jednotnejší, zástena i doska sú rovnakého materiálu. Tá síce nedýcha supermoderným štýlom, aký sa dnes vidí v mnohých celebritných bývaniach, no nechýba jej to najdôležitejšie - priestor na prácu a najmä chuť do nej.

Neprehliadnite galériu, ako si moderátorka býva.