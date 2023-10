Celebrity prisahajú na jeho skener mozgu, ktorý im pomohol vyliečiť sa zo závislostí či depresií. Psychiater Daniel G. Amen (69) je v USA žijúcou legendou.

Pred aj za menom má kopu titulov, ktoré získal na rôznych lekárskych univerzitách, no nik mu nepovie inak než doktor Amen. Sám sa za posledné roky stal celebritou a jedným z najslávnejších psychiatrov v USA vďaka lukratívnej klientele. Tú tvoria vrcholoví športovci, hollywoodske hviezdy, topmodelky aj bohatí finančníci.

Ak našetríte štyritisíc dolárov, môžete sa k jeho pacientom zaradiť aj vy. Toľko totiž u neho stojí konzultácia a vyšetrenie SPECT tomografom, ktorý zoskenuje váš mozog do najmenších detailov. Odhalí psychické poruchy a sám doktor Amen vám ešte aj povie, ako ich prekonať. Niektorí na jeho metódu nedajú dopustiť, iní ho považujú za šarlatána, ktorý nemorálne okráda ľudí. Kde je teda pravda?

Topmodelku Saru Sampaio môžete vidieť, ako sedí na gauči v ordinácii a rozpráva o strachu zo smrti, Bella Hadid sa vraj vďaka hviezdnemu lekárovi zbavila chuti na alkohol. .

V mozgu Miley Cyrus

„Mala som asi 17 rokov, keď som na letisku v obchode zbadala knihu Zmeňte svoj mozog, zmeňte svoj život od doktora Daniela Amena, ktorý je mojím psychiatrom už desať rokov,“ začína svoje rozprávanie speváčka Miley Cyrus v rozhovore, ktorý sa objavil na internete pred zhruba tromi rokmi. „Mala som vtedy veľmi komplikované obdobie, úzkostné stavy, fajčila som veľa marihuany. Prvýkrát som žila sama, bez rodiny. Chcela som sa dostať do lepšej psychickej aj fyzickej kondície, tak som absolvovala jeho SPECT sken mozgu, na základe ktorého som potom zmenila stravovacie návyky, začala užívať rôzne výživové doplnky a celkovo som prispôsobila svoj životný štýl môjmu typu mozgu a radám od doktora Amena,“ pokračuje Miley s tým, že sa jej odvtedy naozaj zmenil život k lepšiemu. Kniha, o ktorej hovorí, bola prvotinou slávneho lekára, vydal ju ešte v roku 1999 a hneď sa stala bestsellerom.

Miley nie je zďaleka jediná, ktorá do nebies vychvaľuje amerického psychiatra so sýrskymi koreňmi. Zdroj: Shutterstock

V podstate v nej ponúka návod, ako sa vďaka správnemu fungovaniu mozgu môže človek stať šťastnejším, úspešnejším, lepšie komunikovať s okolím, a to všetko pomocou špeciálnej metódy, ktorou dokáže preskúmať ľudský mozog. Vďaka informáciám, ktoré získa pomocou špeciálneho tomografu, vám pomôže zefektívniť jeho výkon, odhaliť prípadné duševné choroby či predchádzať tým budúcim. Miley však nie je zďaleka jediná, ktorá do nebies vychvaľuje amerického psychiatra so sýrskymi koreňmi.

