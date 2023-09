Všetky sme krásne! Toto smelé tvrdenie nám odkazuje Nikola Kříteková. Prečo vyznieva z úst krásnej mladej ženy smelo?

Atraktívna brunetka, ktorá rada cestuje a športuje – tak by sa dala charakterizovať tridsaťštyriročná Nikola po letmom pozretí jej instagramového profilu @nicolletajacobs. Pracuje ako personálna manažérka v technologickom startupe v Prahe, i keď pochádza zo Slovenska. Pre život v českej metropole sa rozhodla takmer pred štrnástimi rokmi, presťahovala sa tam ihneď po maturite. „Prvý impulz na odchod zo Slovenska bol asi ten, že som potrebovala začať nový život niekde, kde ma nikto nepozná,“ netají Nika, ktorá jedného dňa prestala tajiť svoj hendikep a rozhodla sa ho ukázať svetu, aby podporila ďalších ľudí s podobným osudom. Aký je ten jej? Amputácia nohy.

Nemala som vlasy a vzali mi aj nohu

Mala len šestnásť, keď sa jej začal rúcať svet. „Pociťovala som bolesť v kolene, ktorá neprechádzala, a dospelo to do štádia, keď som na nohu nemohla dostúpiť. Po výmene ortopédov a absolvovaní rôznych vyšetrení mi diagnostikovali osteosarkóm (zhubný nádor kostí) v ľavom kolene, ktorý mal zhruba dvanásť centimetrov. Nasledovala ročná liečba pomocou chemoterapií na onkológii na bratislavských Kramároch,“ vracia sa Nikola na začiatok svojho „nového života“. Prešla náročnými chemoterapiami, ktoré jej niekedy tiekli aj tri dni v kuse. „Bývalo mi zle, vypadali mi vlasy, často som bola leukopenická (s hodnotou 0 bielych krviniek), a tak ku mne museli všetci chodiť v rúškach a všetko muselo byť maximálne sterilné. Mala som až krvavé afty v ústach a nemohla som jesť, neustále som vracala, spala. Niekedy som mala vysoké horúčky a moje telo bolo také nevládne, že som nezvládla udržať ani pohár v ruke, nieto ešte prejsť na záchod. Keď sa to tak vezme, v podstate rok som strávila po nemocniciach, zatiaľ čo moji spolužiaci a kamaráti si užívali krásny bezstarostný život.“

V polovici liečby nasledovala kontrola a následne po nej malo dôjsť k výmene kolenného kĺbu za endoprotézu, ale zrejme z nádoru a z chemoterapií mala také poškodené svalstvo a cievy, že by nebolo možné ju upevniť. „Aspoň tak mi to odkomunikovali doktori. Následne ma informovali, že jediná cesta k stopercentnému vyliečeniu je amputácia nohy do výšky približne desať centimetrov nad kolenom, takže viac ako tri štvrtiny nohy,“ vraví Nika o údere od života. Pre mladé dievča obrovská rana, takže asi by sa nikto nečudoval, keby sa jej zosypal svet a nechcela by žiť. A veru, bolo to presne tak… „Deň, keď mi doktor oznámil, že mi budú musieť amputovať nohu, si pamätám dodnes. Amputáciu som od začiatku odmietala, dokonca som sa o tom nechcela s nikým rozprávať. Nedokázala som si predstaviť život bez nohy, prijať túto informáciu ani si predstaviť, či budem ešte niekedy môcť chodiť. Ako budem vyzerať bez nohy, či sa budem vôbec niekomu taká páčiť... Automaticky som si predstavovala nejakého invalida na posteli, ktorý doslova prežíva a celý jeho život sa odvíja od toho, či ho neho ľudia okolo obskakujú a neustále mu vo všetkom pomáhajú. Nechcela som byť nikomu na príťaž, chcela som byť sebestačná a mať svoj život vo vlastných rukách. A to som si bez nohy nevedela predstaviť,“ približuje Nika pocity, ktoré ňou lomcovali. Išla si svoje napriek snahe lekárov objasniť jej naliehavosť amputácie.

„Lekári mi často vysvetľovali, že bez amputácie je veľké riziko, že sa mi nádor vráti a rýchlo sa rozšíri do zvyšku tela, že zomriem. Lenže keď máte šestnásť, celý život pred sebou a ste dievča, ktoré má pekne vyzerať, páčiť sa chlapcom, ťažko si predstavíte, že okrem toho, že nemáte vlasy a vyzeráte otrasne, vám ešte aj vezmú nohu. Chcela som podstúpiť toto riziko i za cenu, že možno zomriem. Áno, hlúpa a naivná šestnástka – najradšej by som si v tom čase dala štyri facky, haha.“

Nakoniec jej rozhodnutie zmenila rodina, ktorá stála pri Nike a, pochopiteľne, priala si iba to, aby žila. „A tak som v apríli presne pred sedemnástimi rokmi podstúpila amputáciu,“ vraví žena, ktorá je dnes už so svojou situáciou úplne vyrovnaná.

Nikola chce pomáhať hendikepovaným. Zdroj: Instagram @nicolletajacobs

