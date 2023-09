Takmer nekonečný príbeh slepej Esmeraldy a jej milovaného José Armanda hltali v 90. rokoch azda všetky ženy. Ako dnes vyzerá hlavná herečka, pôvabná, ale chudobná a slepá kráska, ktorá sa zamilovala do bohatého plejboja? Osud sa s ňou teda veľmi nemaznal. Mnohí by ju ani nespoznali.

Keď sa Esmeralda začala vysielať, nikto nečakal, že bude mať taký obrovský úspech. Príbeh o chudobnom a slepom dievčatku, ktoré miluje zelenú farbu, zasiahol divákov všetkých vekových kategórií. Každý z nich v duchu prežíval lásku s neodolateľným Josém Armandom, ktorý za svoj vzťah s Esmeraldou bojoval aj proti vlastnej rodine.

Napriek tomu, že od prvej klapky ubehlo už 25 rokov, je dnes herečka Leticia Calderón pekným príkladom toho, že žena dokáže byť očarujúca v každom veku. Na pracovnú sféru sa kráska s uhrančivým pohľadom sťažovať nemohla, no v súkromí to už také ideálne nemala. Po roku 2000 sa Leticia z verejného života stiahla z osobných dôvodov. Jej najstarší syn sa narodil s genetickou poruchou, píše denník Plus JEDEN DEŇ.

Luciano (18), má Downov syndróm, čo znamená, že potrebuje špeciálnu starostlivosť. Herečka vydala v roku 2009 knihu s názvom Luciano, anjel môjho života, v ktorej sa podelila o prvých 5 rokov jeho života.

„Bol to veľký šok, pretože som o tom nič nevedela. Keď mi bezprostredne po pôrode dávali správu o synovom zdraví, povedali mi, že máme problém, dieťa má šelest na srdci a bojuje o život. Potom mi povedali, že majú veľké podozrenie, že má Downov syndróm,“ spomína. Calderónová, ktorá neváhala ani na moment, vzdala sa svojej kariéry a všetok čas venovala synovi. „Hlavné bolo, že žije, a že mu bije srdiečko,“ priznala po rokoch.