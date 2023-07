Ako si stráži svoj mladícky vzhľad?

Ako píše portál eva.sk, modelka je dobre známa svojou otvorenosťou, a to aj v prípade estetických zákrokov, o ktorých sa nebojí hovoriť. Práve naopak, vyzýva ženy, aby si dopriali to, po čom sa budú cítiť krásne a spokojné. Presne ako ona sama. Tak čo podstúpila krásna Simona Krainová? To sa dozviete vo videu nižšie.