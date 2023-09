Známa slovenská blogerka, ktorá si hovorí Alex Wortex a kedysi šokovala nechutnými zábermi. Najnovšie opäť zmenila imidž, sotva ju spoznáte.

,,TOTO NIE JE PRVÝ APRÍL! A nie, nikto sa so mnou nerozišiel, ani som nemala mental breakdown ako Britney v 2007. Bol to plán! Asi tak 15-ročný a veľmi dobre premyslený, chýbala však tá najdôležitejšia zložka - odvaha. Mám príliš podlhovastú a šišatú hlavu, nebudem pôsobiť žensky, nikto so mnou nebude chcieť t*tkať, budú mi chýbať copíky a účesy. Veci, ktoré sa mi celé tie roky honili hlavou a zároveň bránili v uskutočnení tohto diabolského plánu," napísala v apríli 2019 Alex Wortex k šialenému videu

a popritom si holila hlavu.

Alex sa do povedomia verejnosti dostala aj svojimi šialenými outfitmi, keď viackrát prišla do spoločnosti takmer nahá, iba v dierkovaných pančuchách, spod ktorých jej vytŕčali chlpaté intímne partie. Viackrát vytstriedala aj rôzne farebné parochne.