Tak takéto zariadenie sme tu už dlho nemali. Nahliadnite spoločne s nami do veselého a originálneho bytu Lujzy!

Vďaka žánru stand-up comedy sa stala populárnou. Práve tam predviedla svoj obrovský potenciál a talent komičky. Reč je o Lujze Garajovej-Schrámekovej. Dnes však nahliadneme do jej nového hniezdočka, do ktorého sa spoločne s rodinkou presťahovala. No pozrite sa na ten originálny nábytok. V našej galérii nájdete zábery priamo z jej bytu.