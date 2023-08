Victora Ibaru dokonca prirovnal k staršiemu bratovi.

Z nevinného romániku prišlo na svet dieťa. Mladučký spevák Matúš Kolárovský je otec dcérky Ney, ktorú má so speváčkou Veronikou Nízlovou. I keď to spočiatku nechceli verejnosti priznať, dnes to vyzerá, že našli k sebe cestu a svojej dcérke dajú prvé posledné.

Matúš so sestrami Nízlovými trávi veľmi veľa času, a preto sa vyjadril k citlivej téme - rozchod druhej sestry Daniely a Victora. ,,V tom rodinnom kruhu sa o tom určite bavíme, ale podľa mňa je to taká téma, ktorá patrí medzi Victora a Dadu a nás to všetkých, samozrejme, mrzí. Či už za ten rozchod alebo za ten potrat, čo je smutné, je to nepríjemné,“ uviedol v rozhovore s webom Markiza.sk Yael. Čo si myslí Matúš o ich rozchode? Nájdete TU.