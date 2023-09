Spomínate si na nemeckú tínedžerskú kapelu Tokio Hotel? Neuveríte, ako vyzerá dnes!

Videoklip nemeckej kapely Tokio Hotel k singlu Durch den Monsun svojho času obletel svet a skupina chlapcov si získala mnohé tínedžerské srdcia. V čase, kedy založili kapelu mali dvojičky len 12 rokov. Prvý úspech prišiel o dva roky neskôr.

Emo kapela bola mimoriadne populárna a neskôr prešla pri speve z nemčiny do angličtiny, keďže sa chcela presadiť aj v zahraničí. To bolo v roku 2005. Dnes, o 11 rokov neskôr, je skupina stále aktívna.