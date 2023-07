Niekdajšia dievčenská skupina Fifth Harmony urobila svojho fotografiu pre známy časopis a jej úprava až teraz uzrela svetlo sveta. Zachytili ste chybu aj vy? Je viac ako očividná.

,,Po štyri a pol roku nás Camila prostredníctvom jej zástupcov informovala, že opúšťa Fifth Harmony. Želáme jej všetko dobré," uviedla skupina, ktorá chcela ďalej pôsobiť v zostave Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane a Lauren Jauregui. Avšak, dievčatá to bez Camilly neustáli.

Camila na svojej sólovej dráhe spolupracovala napríklad aj s rapperom Machine Gun Kelly na skladbe Bad Things. Rodáčka z Kuby nahrala predtým s kanadským hudobníkom a spevákom Shawnom Mendesom pieseň I Know What You Did Last Summer, neskôr s ním aj oficiálne vytvorila pár.

Skupina Fifth Harmony sa preslávila v americkej verzii súťaže The X Factor, kde v roku 2012 skončila na tretej priečke. Vlani vydali debutový album Reflection, z ktorého pochádza napríklad singel Worth It (feat. Kid Ink). Tento rok v máji ponúkli druhú štúdiovku 7/27, ktorá sa v americkom rebríčku Billboard 200 umiestnila na štvrtej priečke. Nahrávka obsahuje aj hit Work from Home (feat. Ty Dolla Sign). Podarilo sa im získať napríklad jednu American Music Award alebo tri MTV Europe Music Award.