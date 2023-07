„Uľavilo sa mi, keď som sa dozvedela diagnózu a začala sa liečiť.“ Speváčka zmenila prístup k životu po tom, čo ju psychické problémy dohnali na úplné dno.

Katka, na koncerty sa po Slovensku a Česku nacestuješ dosť. Baví ťa potom tráviť čas cestovaním v aute aj na dovolenky? Narážam na vaše rodinné roadtripy po Európe, ktoré máte tak radi. A šoféruješ ty či manžel?

Vodičský síce mám, ale nešoférujem. Čiže všetky tie tisíce kilometrov šoféruje môj muž. My si napríklad hocikedy povieme, že do tých Benátok to nie je tak ďaleko, poďme. Auto je super, lebo doň všetko zbalíme, zastavíme, kde chceme, deti sa vzadu vadia a my sa snažíme prežiť. (Smiech.) Počúvame veľa hudby, takú, čo vyberú ony, takže sme celé minulé leto počúvali Scatmana Johna. Ale ak je vďaka tomu na chvíľu pokoj v aute, tak je mi to v zásade jedno.

Ako vaše deti zvládajú, keď ste s Michalom obaja preč aj niekoľko dní na koncertnej šnúre?

Bude to znieť hrozne a nemala by som to asi hovoriť nahlas, ale my si to celkom užívame. (Smiech.) Pre deti je to ťažšie. Anička sa niekedy aj zatne a plače, aby sme nešli. Pri Adamkovi to bolo ľahšie. Zvyčajne však len frflú, že zase musia ísť k babke. Majú pocit, že tam bývajú viac ako doma. Takže nám s nimi pomáhajú obidve babky, no ani tie už nie sú najmladšie, tak sme začali uvažovať, že asi budeme potrebovať profesionálnu opatrovateľku.

Je to logisticky celkom náročné, niekedy aj emočne. Ale čo už, máme takú prácu. Na druhej strane, v lete takmer vôbec nekoncertujem a posledné dva roky sme ho úplne celé precestovali. A toto leto bude asi veľmi podobné.

Je obdivuhodné, ako vám to s Michalom klape v súkromí aj v práci. Máš nejaký dobrý recept, ako to zladiť a vyhnúť sa ponorkovej chorobe?

Môj muž je môj najlepší kamarát už veľa rokov, dávno pred tým, ako sme boli partnermi. Poznáme sa od dvanástich rokov. Nemám žiaden konkrétny recept, ale hlboké priateľstvo, ktoré medzi nami je, je asi tou najdôležitejšou vecou. Teda je tam vzájomná úcta, rešpekt. A môj muž je najempatickejší človek, akého poznám. Vie ma rozosmiať aj po toľkých rokoch. Ale vieme sa aj pohádať, veď to je normálne vo vzťahu. Nejaká dynamika tam predsa musí fungovať. No je pravda, že sme mali oveľa častejšie hádky, keď som nebola v psychickej pohode. Vtedy som vyslovene vyhľadávala momenty a miesta, kde si môžem doňho rypnúť.

Speváčka sa snaží povzbudiť ľudí, že odborná pomoc nie je žiadna hanba. Zdroj: Patrik Minár

Téme duševného zdravia sa otvorene venuješ, aj teraz si to načrtla. Čo ti pomohlo dostať sa opäť do pohody? A prečo vôbec tvoje obdobie nepohody nastalo?

V prvom rade podpora od môjho muža, priateľov a rodiny. Veľmi ma povzbudzovali, aby som vyhľadala odbornú pomoc, takže som začala chodiť k psychiatričke. Mala som úzkostnú poruchu a tie stavy boli také nepríjemné, že mi nepomáhala už ani samotná terapia. Potrebovala som nutne zastaviť panické ataky a v tom mi veľmi pomohli antidepresíva. Udialo sa to celé počas kovidu a myslím si, že veľmi veľa ľudí počas pandémie bojovalo s niečím podobným. U mňa to spôsobil strach o blízkych, lebo prvé panické ataky som mala po tom, čo moji rodičia dostali kovid. Veľmi som sa o nich bála, lebo moja mamka má ťažkú astmu. Potom prišli ťažšie mesiace, spánková deprivácia, do toho všelijaké obavy a zrazu sa to prebudilo v plnej sile. Uľavilo sa mi, keď som sa dozvedela diagnózu a začala sa liečiť. Preto sa snažím povzbudiť všetkých ľudí, že odborná pomoc nie je žiadna hanba.

