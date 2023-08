Herečka a moderátorka Karin Haydu aktuálne randí s Davidom, ktorý je o 15 rokov mladší ako ona. Možno nie všetci si pamätajú, že jej prvou láskou bol herec Filip Tůma. Dvojica bola spolu 7 rokov a brunetka nedávno opísala ich randenie.

Pikantná rádiová relácia K-FUN s Máriom Gottim a Alexandrom Štrbom alias doc. Hormónom a inžinierom Vagimírom, ktorá sa vysielala takmer pred 20 rokmi, nedávno opäť ožila. Hosťom v nej bola aj Karin Haydu, ktorej sa pýtali na prvého frajera. A tým bol, ako je už dlho známe, Filip Tůma, píše denník Plus JEDEN DEŇ.

Herečka Karin Haydu. Zdroj: Instagram/Karin Haydu

„Osudový prvý bol Filip Tůma. To bola taká prvá naozajstná láska. Trvala 7 rokov. Boli sme spolu od našich 15 rokov. Boli sme obyčajné deti – spolužiaci na strednej škole, tam sme sa dali dokopy,“ začala rozprávanie Karin. No a po pár minútach sa zverila so sexuálnym trapasom s Filipom.

„Mladí ľudia, keď začínajú spolu intímne žiť, nemajú kde. Väčšinou sa to deje u jedného alebo u druhého, v detskej izbe. Takto sme to mali aj my s Filipom. Ja som vtedy mala pudlíka a on mal šteniatka. Raz som bola u neho a zrazu sme počuli kľúčiky v zámku a už sme teda nestíhali nikto nič,“ opísala svoj trapas Haydu.

„Tak Filipovi napadlo, že pichne hlavu do poličky, myslel si, že ho nebude vidno, a ja som utekala rýchlo do kuchyne ku košíku, tam som sa robila, že kŕmim šteniatka. Mama pochopila a išla sa zavrieť do spálne, a teda dala nám ten čas,“ prezradila Karin vtipný moment, na ktorý určite nezabudne do konca života.