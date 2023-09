Jeden z našich najobľúbenejších raperov Kali patrí k mužom, ktorý sa za svoje city nehanbia. Práve naopak! Tentokrát napísal svojej manželke na Instagrame vyznanie, ktoré dojalo azda každého. Priznal aj to, že ich vzťah je turbulentný...

Už sú to presne 4 roky, čo vstúpil Kali do chomúta so svojou dlhoročnou priateľkou Alicou. Kto čakal, že to bude veľkolepá šoubiznisová svadba, mýlil sa. Svoje "Áno" si povedali v prírodnom prostredí hotela pri historickom mlyne v Lozorne a to v najväčšom súkromí svojich najbližších. Organizácia bola v rukách nastávajúcej, dnes už manželke Alici, o ktorej vtedy poznamenal: ,,Ona to rieši, ja viem iba dátum a že tam budem musieť prísť v obleku, čo je celkom haluz u mňa,” hovoril s humorom Kali. Po rokoch strávených v manželstve je zdá sa všetko v poriadku. Aj napriek tomu napísal dojímavý a úprimný odkaz svojej Alici, s ktorou ho mimochodom zoznámila speváčka Tina, ktorá v tom čase randila so Separom. Ak chcete vedieť, aký odkaz k 4. výročiu svadby napísal Kali, nájdete ho v galérii. Komentáre od známych osobností na seba nenechali dlho čakať.