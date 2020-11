Svadba Andreja Danka? Po rozchode s redaktorkou TA3 prišlo prekvapenia! V našej galérii nájdete aj záber ako dôkaz.

Ešte nedávno to vyzeralo na svadbu, potom prišlo veľké prekvapenie! Predseda parlamentu známy Andrej Danko a redaktorka TA3 Simona Frantová (vraj) už netvoria pár. Podľa všetkého, príčinou mala byť komunikácia medzi Dankom a Alenou Zsuzsovou. No ako sa zdá, jedného sa Simona stále nevie vzdať. Práve na najnovších záberoch si viacerí všimli, že hoci práve ona mala dať Dankovi zbohom, prsteňa, ktorý údajne dostala od neho, sa akosi nevie vzdať. Stále sa jej totiž vyníma na ľavom prstenníku. V našej galérii nájdete dokonca FOTO, ktorá to potvrdzuje, ako aj iné zaujímavé snímky.