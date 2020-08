Pamätáte si ešte na tohto talentovaného moderátora? Pozrite, ako vyzerá dnes Martin Pyco Rausch! V našej galérii nájdete snímok.

Jeden z našich najlepších moderátorov Martin Pyco Rausch odštartoval hviezdnu kariéru v roku 2003. Ako čas išiel, spolu s prichádzajúcimi veľkými projektmi a slávou začali pribúdať aj kráľovské zárobky. Dnes ho vidíme na obrazovkách naozaj len málo, no za to tento sympatický moderátor sa vrhol do varenia. Nie je tajomstvom, že inklinuje k zdravému životnému štýlu a predovšetkým k vareniu. Rozhodol sa preto i napísať pár kníh ohľadom jeho pochúťok. A ako sa zmenil za ten čas? Nuž, nahliadnite do našej galérii. Stále rovnaký fešák, nemyslíte?