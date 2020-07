Lucia Javorčeková si užíva pracovnú dovolenku v Grécku. Foto: Instagram.com/luciajavorcekova

Aj napriek tomu, že korona v Európe stále útočí, mnohé známe tváre to neodradilo, aby vycestovali za dovolenkou do zahraničia. Naša slovenská kráľovná Instagramu, Lucia Jvorčeková (30, si to namierila rovno na najromantickejšieho gréckeho ostrova... Pozrite, na tú sexi kosť!